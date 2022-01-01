Посольство США закликало своїх громадян виїхати з України

Посольство США закликало своїх громадян виїхати з України
Посольство Сполучених Штатів Америки закликає громадян США, які перебувають в Україні, покинути країну у зв'язку з підвищеною загрозою ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах найближчими днями.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, пише ТСН.

"Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в заяві.

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Теги: США, виїхати з України, американці, війна, Росія
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