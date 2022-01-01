Посольство США закликало своїх громадян виїхати з України





Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, пише



"Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посольство Сполучених Штатів Америки закликає громадян США, які перебувають в Україні, покинути країну у зв'язку з підвищеною загрозою ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах найближчими днями.Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, пише ТСН "Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в заяві.

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