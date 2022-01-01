На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим

Владиславом Ковальовим, який загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Шестакове на Харківщині.



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"Молодого чоловіка, якому б ще жити і жити, ростити своїх двох дітей, будувати власний дім, піклуватися про батьків, радіти життю, убив підступний ворог і поламав усе, про що мріялось і хотілось. Провести в останню дорогу Героя-захисника 22 серпня прийшло чимало небайдужих краян. Відспівали Владислава Ковальова зо два десятка священників. Поховали воїна із усіма військовими почестями на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.



Щирі співчуття рідним та близьким. Слава Україні! Героям Слава!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 серпня у Прилісному, що на Маневиччині, попрощалися із 22-річним, який загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Шестакове на Харківщині.Про це пише Маневицька газета «Нова Доба» "Молодого чоловіка, якому б ще жити і жити, ростити своїх двох дітей, будувати власний дім, піклуватися про батьків, радіти життю, убив підступний ворог і поламав усе, про що мріялось і хотілось. Провести в останню дорогу Героя-захисника 22 серпня прийшло чимало небайдужих краян. Відспівали Владислава Ковальова зо два десятка священників. Поховали воїна із усіма військовими почестями на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.Щирі співчуття рідним та близьким. Слава Україні! Героям Слава!

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