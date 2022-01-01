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На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим

На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим
22 серпня у Прилісному, що на Маневиччині, попрощалися із 22-річним Владиславом Ковальовим, який загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Шестакове на Харківщині.

Про це пише Маневицька газета «Нова Доба».

"Молодого чоловіка, якому б ще жити і жити, ростити своїх двох дітей, будувати власний дім, піклуватися про батьків, радіти життю, убив підступний ворог і поламав усе, про що мріялось і хотілось. Провести в останню дорогу Героя-захисника 22 серпня прийшло чимало небайдужих краян. Відспівали Владислава Ковальова зо два десятка священників. Поховали воїна із усіма військовими почестями на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим

Щирі співчуття рідним та близьким. Слава Україні! Героям Слава!
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Владиславом Ковальовим

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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