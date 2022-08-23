ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних, – секретар РНБО

Олексій Данілов повідомив, що в Росії падає підтримка війни і ФСБ запланувала в РФ серію терактів з масовими жертвами серед цивільних.



Про це повідомляє



"На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.



Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.



Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОповідомив, що в Росії падає підтримка війни і ФСБ запланувала в РФ серію терактів з масовими жертвами серед цивільних.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Данілова."На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби , Україна до цього не причетна.

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