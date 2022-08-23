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ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних, – секретар РНБО

ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних, – секретар РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Росії падає підтримка війни і ФСБ запланувала в РФ серію терактів з масовими жертвами серед цивільних.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Данілова.

"На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.

Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.

Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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