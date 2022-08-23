ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних, – секретар РНБО
Сьогодні, 13:00
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Росії падає підтримка війни і ФСБ запланувала в РФ серію терактів з масовими жертвами серед цивільних.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Данілова.
"На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.
Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.
Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Данілова.
"На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.
Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.
Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.
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