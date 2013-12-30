Під Москвою вибухнула автівка з дочкою «ідеолога Путіна», – ЗМІ

Під Москвою вибухнула автівка з дочкою «ідеолога Путіна», – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають «ідеологом Путіна».

Дівчина загинула на місці, - пише Громадське.

У правоохоронних органах РФ російським ЗМІ підтвердили, що автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув у районі селища Великі Вяземи у Підмосков'ї, внаслідок чого водійка загинула.

Згодом стало відомо, що за рулем була Дар'я Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна. Машина, яка підірвалася, належала батьку Дар'ї.

На оприлюднених в мережі відео видно, що уламки від автомобіля розкидало по дорозі. Рух у районі інциденту перекрили.

Наразі пріоритетною версією слідства є вибух саморобного вибухового пристрою. російське видання Baza пише, що правоохоронці розглядають версію замаху на вбивство.

Сам Олександр Дугін уже прибув на місце загибелі дочки. Його зняв на камеру один із очевидців.

29-річна Дар'я, як і батько, займалася публіцистикою: вела Telegram-канал, присвячений європейській політиці, у якому підтримувала війну росії проти України. Вона також виступала експерткою у ток-шоу та читала лекцію в ультраправій книгарні «Листя».

У березні 2022 року Дар'ю Дугіну додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.

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Теги: Росія, вибух, смерть
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