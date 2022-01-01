ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:01
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною близько 45 200 чоловік особового складу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1912 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,
артилерійських систем – 1028 (+10) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
крилаті ракети - 190 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
спеціальна техніка - 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1912 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,
артилерійських систем – 1028 (+10) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
крилаті ракети - 190 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
спеціальна техніка - 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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