ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів, – Генштаб





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:



особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1912 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,

артилерійських систем – 1028 (+10) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 141 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,

спеціальна техніка - 99 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною близько 45 200 чоловік особового складу.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 1912 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,артилерійських систем – 1028 (+10) од,РСЗВ - 266 (+0) од,засоби ППО - 141 (+0) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 197 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),крилаті ракети - 190 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,спеціальна техніка - 99 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

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