Курс валют у Луцьку на 21 серпня

Курс валют у Луцьку на 21 серпня
21 серпня готівковий курс долара становить 40.70, продають його за 40.90.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.86, а продають - за 41.17.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,54, а продають - за 8,78.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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