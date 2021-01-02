Курс валют у Луцьку на 21 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.86, а продають - за 41.17.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,54, а продають - за 8,78.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 серпня готівковий курс долара становить 40.70, продають його за 40.90.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.86, а продають - за 41.17.Щодо польського злотого, то його купують за 8,54, а продають - за 8,78.

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