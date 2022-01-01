За 20 днів з українських портів вийшли 27 суден із зерном

За 20 днів з українських портів вийшли 27 суден із зерном
Міністерство інфраструктури України повідомило, що за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тис. тонн агропродукції.

Про це Мінінфраструктури заявило в соціальній мережі Facebook.

Під завантаження у порти зайшли 18 суден. Також на розгляді перебувають близько 40 заявок на захід до портів.

"Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі", - зазначили в повідомленні міністерства.

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Теги: зерно, Україна
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