Окупанти за добу обстріляли 4 громади Сумської області

Дмитро Живицький повідомив про обстріли області за 20 серпня. Окупанти обстріляли 4 громади понад 40 разів.



Про це йдеться у



У більшості випадках росіяни обстрілювали прикордонні території зі своєї території. Зафіксовано 42 прильоти.



Буринська громада: обстріли зі ствольної артилерії − 4 прильоти, артобстріл – 4 прильоти.



Білопільська громада: обстріли з мінометів − 4 прильоти, згодом випустили ще 12 мін.



Хотінська громада: 10 пострілів з КПВТ.



Зноб-Новгородська громада: обстріли, ймовірно, з САУ − 8 прильотів.



У всіх випадках без жертв та руйнувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Сумської ОВАповідомив про обстріли області за 20 серпня. Окупанти обстріляли 4 громади понад 40 разів.Про це йдеться у Телеграм-каналі. У більшості випадках росіяни обстрілювали прикордонні території зі своєї території. Зафіксовано 42 прильоти.Буринська громада: обстріли зі ствольної артилерії − 4 прильоти, артобстріл – 4 прильоти.Білопільська громада: обстріли з мінометів − 4 прильоти, згодом випустили ще 12 мін.Хотінська громада: 10 пострілів з КПВТ.Зноб-Новгородська громада: обстріли, ймовірно, з САУ − 8 прильотів.У всіх випадках без жертв та руйнувань.

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