Окупанти за добу обстріляли 4 громади Сумської області

Окупанти за добу обстріляли 4 громади Сумської області
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області за 20 серпня. Окупанти обстріляли 4 громади понад 40 разів.

Про це йдеться у Телеграм-каналі.

У більшості випадках росіяни обстрілювали прикордонні території зі своєї території. Зафіксовано 42 прильоти.

Буринська громада: обстріли зі ствольної артилерії − 4 прильоти, артобстріл – 4 прильоти.

Білопільська громада: обстріли з мінометів − 4 прильоти, згодом випустили ще 12 мін.

Хотінська громада: 10 пострілів з КПВТ.

Зноб-Новгородська громада: обстріли, ймовірно, з САУ − 8 прильотів.

У всіх випадках без жертв та руйнувань.

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Теги: Сумщина, війна, Росія
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