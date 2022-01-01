Окупанти за добу обстріляли 4 громади Сумської області
Сьогодні, 07:00
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області за 20 серпня. Окупанти обстріляли 4 громади понад 40 разів.
Про це йдеться у Телеграм-каналі.
У більшості випадках росіяни обстрілювали прикордонні території зі своєї території. Зафіксовано 42 прильоти.
Буринська громада: обстріли зі ствольної артилерії − 4 прильоти, артобстріл – 4 прильоти.
Білопільська громада: обстріли з мінометів − 4 прильоти, згодом випустили ще 12 мін.
Хотінська громада: 10 пострілів з КПВТ.
Зноб-Новгородська громада: обстріли, ймовірно, з САУ − 8 прильотів.
У всіх випадках без жертв та руйнувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у Телеграм-каналі.
У більшості випадках росіяни обстрілювали прикордонні території зі своєї території. Зафіксовано 42 прильоти.
Буринська громада: обстріли зі ствольної артилерії − 4 прильоти, артобстріл – 4 прильоти.
Білопільська громада: обстріли з мінометів − 4 прильоти, згодом випустили ще 12 мін.
Хотінська громада: 10 пострілів з КПВТ.
Зноб-Новгородська громада: обстріли, ймовірно, з САУ − 8 прильотів.
У всіх випадках без жертв та руйнувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти за добу обстріляли 4 громади Сумської області
Сьогодні, 07:00
У Луцьку проведуть актуалізацію електронних студентських квитків
Сьогодні, 06:00
Хто повинен стати на облік у військкомат з 1 жовтня
Сьогодні, 05:00
Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі
Сьогодні, 03:45
Зеленський попередив про можливі жорстокі атаки РФ
Сьогодні, 02:11
Медіа