Хто повинен стати на облік у військкомат з 1 жовтня









Закон говорить про те, що на облік мають стати жінки, які "мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних.



Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних".



На облік потрібно стати жінкам, які пов'язані з такими спеціальностями:



- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

- телекомунікації та радіотехніка;

- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології - - - медичної діагностики та лікування;

- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

- видавництво та поліграфія;

- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.



Перелік спеціальностей може продовжитися або змінитися. Також варто зазначити, що облік та мобілізація – це різні речі, примусово посилати жінок на передову ніхто не буде.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 жовтня на облік повинні будуть стати лише жінки, які оволоділи певними професіями. 24 канал розповідає, кого саме це буде стосуватися.Закон говорить про те, що на облік мають стати жінки, які "мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних.Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних".На облік потрібно стати жінкам, які пов'язані з такими спеціальностями:- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;- телекомунікації та радіотехніка;- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології - - - медичної діагностики та лікування;- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;- видавництво та поліграфія;- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.Перелік спеціальностей може продовжитися або змінитися. Також варто зазначити, що облік та мобілізація – це різні речі, примусово посилати жінок на передову ніхто не буде.

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