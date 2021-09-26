Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі
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Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.
Про це пише ТСН.
У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші та захистив титули.
Поєдинок тривав всі 12 раундів. Усик переміг роздільним рішенням суддів.
Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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Про це пише ТСН.
У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші та захистив титули.
Поєдинок тривав всі 12 раундів. Усик переміг роздільним рішенням суддів.
Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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