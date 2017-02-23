ПриватБанк тимчасово перестав приймати великі купюри у своїх терміналах





Про це повідомляється на



«18 серпня з подивом дізнався, що всі термінали самообслуговування перестали приймати купюри номіналом понад 200 грн!!! Ось готую в НБУ скаргу, нехай перевірять ваші ліцензійні умови, раз ви самі вирішили, що купюри понад 200 грн вже не актуальні!!!»- написав користувач.



У банку у відповідь на звернення заявили, що проводиться набір технічних робіт, щоб банкомати та термінали могли й далі приймати купюри номіналом 500 і 1000 гривень. На час проведення робіт купюри приймаються тільки до 200 грн включно.



«Купюри номіналом 500 і 1000 можна використовувати при операціях в касах нашого банку» - додали в банку.



Однак в коментарях користувачі припускають, що справа зовсім не в технічних роботах. Проблеми можуть бути пов'язані з тим, що в Україні виявлені купюри номіналом 500 грн, які вже були виведені з обігу і зберігалися в Херсоні, який зараз окупований росіянами. Ці купюри вже були виявлені в центрі та на заході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний ПриватБанк тимчасово перестав приймати у своїх терміналах і банкоматах банкноти великого номіналу через технічні роботи.Про це повідомляється на сайті видання Мінфін з посиланням на скаргу одного з клієнтів банку.«18 серпня з подивом дізнався, що всі термінали самообслуговування перестали приймати купюри номіналом понад 200 грн!!! Ось готую в НБУ скаргу, нехай перевірять ваші ліцензійні умови, раз ви самі вирішили, що купюри понад 200 грн вже не актуальні!!!»- написав користувач.У банку у відповідь на звернення заявили, що проводиться набір технічних робіт, щоб банкомати та термінали могли й далі приймати купюри номіналом 500 і 1000 гривень. На час проведення робіт купюри приймаються тільки до 200 грн включно.«Купюри номіналом 500 і 1000 можна використовувати при операціях в касах нашого банку» - додали в банку.Однак в коментарях користувачі припускають, що справа зовсім не в технічних роботах. Проблеми можуть бути пов'язані з тим, що в Україні виявлені купюри номіналом 500 грн, які вже були виведені з обігу і зберігалися в Херсоні, який зараз окупований росіянами. Ці купюри вже були виявлені в центрі та на заході України.

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