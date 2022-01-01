21 серпня на Волині: гортаючи календар
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21 серпня день народження в голови наглядової ради акціонерного товариства ВАТ "Луцьксантехмонтаж-536" Віктора Чорнухи (на фото).
Також день народження 21 серпня у журналістки Ірини Мусій (Аріни Крапки). Особисте свято сьогодні у журналістів Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні День ангела. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!
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Також день народження 21 серпня у журналістки Ірини Мусій (Аріни Крапки). Особисте свято сьогодні у журналістів Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні День ангела. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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