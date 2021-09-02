На війні із Росією загинув волинянин Юрій Шевчук

Юрій Шевчук.



Про це повідомляють на



У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголошено триденну жалобу.



Завтра, 21 серпня, загиблого воїна Юрія привезуть у рідне селище Турійськ. Гідно зустріньмо нашого земляка, який віддав життя за Україну, створімо коридор шани.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України в бою з росіянами, загинув житель ТурійщиниПро це повідомляють на сторінці громади.У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголошено триденну жалобу.Завтра, 21 серпня, загиблого воїна Юрія привезуть у рідне селище Турійськ. Гідно зустріньмо нашого земляка, який віддав життя за Україну, створімо коридор шани.висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

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