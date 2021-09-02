На війні із Росією загинув волинянин Юрій Шевчук
20 серпень, 23:45
Захищаючи незалежність України в бою з росіянами, загинув житель Турійщини Юрій Шевчук.
Про це повідомляють на сторінці громади.
У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголошено триденну жалобу.
Завтра, 21 серпня, загиблого воїна Юрія привезуть у рідне селище Турійськ. Гідно зустріньмо нашого земляка, який віддав життя за Україну, створімо коридор шани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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Про це повідомляють на сторінці громади.
У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголошено триденну жалобу.
Завтра, 21 серпня, загиблого воїна Юрія привезуть у рідне селище Турійськ. Гідно зустріньмо нашого земляка, який віддав життя за Україну, створімо коридор шани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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