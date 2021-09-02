На війні із Росією загинув волинянин Юрій Шевчук

На війні із Росією загинув волинянин Юрій Шевчук
Захищаючи незалежність України в бою з росіянами, загинув житель Турійщини Юрій Шевчук.

Про це повідомляють на сторінці громади.

У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголошено триденну жалобу.

Завтра, 21 серпня, загиблого воїна Юрія привезуть у рідне селище Турійськ. Гідно зустріньмо нашого земляка, який віддав життя за Україну, створімо коридор шани.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Юрій Шевчук, Турійщина
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