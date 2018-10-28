Волинянка Майя Москвич здобула першу золоту медаль для України на Іграх воїнів





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Українська збірна розпочала змагальний день з кульової стрільби. Це – новий вид спорту для наших спортсменів, який вони опанували з нуля.



Лідерами у кульовій стрільбі з рушниці стоячи у відкритій категорії стали:



Майя Москвич – золота медаль



Артем Лукашук – срібна медаль.



Довідково:



Майя Юріївна Москвич народилася 29 грудня 1989-го в селі Нічогівка Маневицького району. Вона громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 серпня, у спортивному комплексі ESPN Wide World of Sports стартували міжнародні спортивні змагання Ігри Воїнів.Про це інформують на сторінці Мінветеранів Українська збірна розпочала змагальний день з кульової стрільби. Це – новий вид спорту для наших спортсменів, який вони опанували з нуля.Лідерами у кульовій стрільбі з рушниці стоячи у відкритій категорії стали:– золота медаль– срібна медаль.Майя Юріївна Москвич народилася 29 грудня 1989-го в селі Нічогівка Маневицького району. Вона громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.

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