Волинянка Майя Москвич здобула першу золоту медаль для України на Іграх воїнів

Волинянка Майя Москвич здобула першу золоту медаль для України на Іграх воїнів
Сьогодні, 20 серпня, у спортивному комплексі ESPN Wide World of Sports стартували міжнародні спортивні змагання Ігри Воїнів.

Про це інформують на сторінці Мінветеранів.

Українська збірна розпочала змагальний день з кульової стрільби. Це – новий вид спорту для наших спортсменів, який вони опанували з нуля.

Лідерами у кульовій стрільбі з рушниці стоячи у відкритій категорії стали:

Майя Москвич – золота медаль

Артем Лукашук – срібна медаль.

Довідково:

Майя Юріївна Москвич народилася 29 грудня 1989-го в селі Нічогівка Маневицького району. Вона громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.
Волинянка Майя Москвич здобула першу золоту медаль для України на Іграх воїнів
Волинянка Майя Москвич здобула першу золоту медаль для України на Іграх воїнів

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Теги: Майя Москвич, Ігри Воїнів, золото
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