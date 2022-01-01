Обстріл гуртожитку у Харкові: знайшли ще три тіла
Сьогодні, 22:40
На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів у Харкові рятувальники 20 серпня знайшли ще три тіла загиблих.
Про це повідомила міськрада Харкова.
Зазначається, що один із загиблих чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.
Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.
Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.
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Про це повідомила міськрада Харкова.
Зазначається, що один із загиблих чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.
Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.
Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.
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