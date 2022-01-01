Обстріл гуртожитку у Харкові: знайшли ще три тіла





Про це



Зазначається, що один із загиблих чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.



Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.



Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів у Харкові рятувальники 20 серпня знайшли ще три тіла загиблих.Про це повідомила міськрада Харкова.Зазначається, що один із загиблих чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

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