Обстріл гуртожитку у Харкові: знайшли ще три тіла

Обстріл гуртожитку у Харкові: знайшли ще три тіла
На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів у Харкові рятувальники 20 серпня знайшли ще три тіла загиблих.

Про це повідомила міськрада Харкова.

Зазначається, що один із загиблих чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.

Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

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Теги: Харків, гуртожиток, обстріли
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