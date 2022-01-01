Як на Волині змінилися ціни на продукти

Як на Волині змінилися ціни на продукти
Ціни на споживчих ринках області в липні у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1 %. Найбільше здорожчали курячі яйця.

Про це повідомили Суспільному в обласному управлінні статистики.

Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 17%.

На споживчому ринку області у липні рекордсменами зі здорожчання стали курячі яйця. Вони за чотири тижні зросли в ціні на 23,4 %. Також зросла вартість хліба та хлібобулочних виробів, на 2,3 %. Риба та цукор на споживчому ринку здорожчали на 2,8 %.

Окрім того, зросла вартість кисломолочної продукції, яловичини та телятини (на 6,5 – 0,9 %).

Як зазначили в обласному управлінні статистики, в липні зафіксували зменшення ціни на фрукти (на 7,8 %) та овочі (на 5,5 %). Також дещо здешевшали макаронні вироби та олія.

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Теги: ціни на продукти, Волинь
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