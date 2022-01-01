Як на Волині змінилися ціни на продукти





Про це повідомили



Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 17%.



На споживчому ринку області у липні рекордсменами зі здорожчання стали курячі яйця. Вони за чотири тижні зросли в ціні на 23,4 %. Також зросла вартість хліба та хлібобулочних виробів, на 2,3 %. Риба та цукор на споживчому ринку здорожчали на 2,8 %.



Окрім того, зросла вартість кисломолочної продукції, яловичини та телятини (на 6,5 – 0,9 %).



Як зазначили в обласному управлінні статистики, в липні зафіксували зменшення ціни на фрукти (на 7,8 %) та овочі (на 5,5 %). Також дещо здешевшали макаронні вироби та олія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на споживчих ринках області в липні у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1 %. Найбільше здорожчали курячі яйця.Про це повідомили Суспільному в обласному управлінні статистики.Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 17%.На споживчому ринку області у липні рекордсменами зі здорожчання стали курячі яйця. Вони за чотири тижні зросли в ціні на 23,4 %. Також зросла вартість хліба та хлібобулочних виробів, на 2,3 %. Риба та цукор на споживчому ринку здорожчали на 2,8 %.Окрім того, зросла вартість кисломолочної продукції, яловичини та телятини (на 6,5 – 0,9 %).Як зазначили в обласному управлінні статистики, в липні зафіксували зменшення ціни на фрукти (на 7,8 %) та овочі (на 5,5 %). Також дещо здешевшали макаронні вироби та олія.

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