Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині. ВІДЕО

Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині. ВІДЕО
У вищих навчальних закладах Волині триває вступна кампанія. Цього року усі документи на вступ приймають онлайн. Майбутню спеціальність абітурієнти обирають в електронному кабінеті, а ще обов'язково мають написати мотиваційний лист.

Суспільне побувало у приймальних комісіях двох волинських вишів, поспілкувалося з абітурієнтами, представниками навчальних закладів і розпитало їх про особливості вступної кампанії на Волині та найпопулярніші спеціальності.

У ВНУ – 69 спеціальностей

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки триває набір на 69 спеціальностей, – розповіла Суспільному старша технічна секретарка приймальної комісії Наталія Петрушко. З її слів, цього року у виші очікують півтори тисячі першокурсників.

Нині у ВНУ користуються попитом спеціальності "Психологія", "Фізична реабілітація" та "Іноземна філологія". Наразі є 6,5 тисяч вступників.
Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині. ВІДЕО

Роман Берніков 19 серпня приніс оригінали документів до Волинського національного університету. Обрав нову спеціальність "Національна безпека", де планує вчитись на платній формі.

"Я обрав цю спеціальність, бо мій дядько був військовий, загинув весною і я йому пообіцяв, перед його смертю, що буду продовжувати його діло і захищати людей, які цього потребують. А я розумію що цього всі потребують", – говорить абітурієнт.

Освітні програми в ЛНТУ

У Луцькому національному технічному університеті на перший курс цього року планують набрати півтори тисячі студентів на 58 освітніх програм, – розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Бандура.

"Дуже багато наших абітурієнтів хочуть вступити саме на факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – на часі це є бум подачі заяв. Величезним попитом користуються освітні програми, пов’язані з будівництвом. Це будівництво та цивільна інженерія, наша архітектура, дизайн – величезна кількість поданих заяв, транспорт", – каже секретарка.

Цьогорічна випускниця Соломія Повстяна вступає до Луцького національного технічного університету на спеціальність "Цифровий маркетинг". Розраховує, що балів, отриманих на мультипредметному тесті, вистачить, аби навчатися за державний кошт.
Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині. ВІДЕО

"В електронний кабінет прийде, я подивлюся, чи рекомендована на бюджет, чи ні. Якщо ні – то в мене є інші пріоритети. Цифровий маркетинг я ставлю першим пріоритетом, в мене далі ще є 4 спеціальності. Якщо я не потрапляю на перший пріоритет – то мене будуть розглядати по другому", – розповіла дівчина.

Подати заяви до вишів через електронний кабінет на бюджетну форму навчання вступники можуть до 18-ї години 23 серпня. На контрактну форму будуть зараховувати до жовтня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вступна кампанія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині змінилися ціни на продукти
Сьогодні, 21:45
Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 20:42
Погода у Луцьку на завтра, 21 серпня
Сьогодні, 20:00
На Донецькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:08
В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка, – мер
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
Особливості вступної кампанії-2022: як до неї готуються на Волині. ВІДЕО Особливості вступної кампанії-2022: як до неї готуються на Волині. ВІДЕО
21 червень, 11:01
Луцький коледж – лідер в Україні за кількістю вступників Луцький коледж – лідер в Україні за кількістю вступників
27 липень, 2019, 08:23
Як на Волині змінилися ціни на продукти Як на Волині змінилися ціни на продукти
Сьогодні, 21:45
У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині змінилися ціни на продукти
Сьогодні, 21:45
 0
Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 20:42
 0
Погода у Луцьку на завтра, 21 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На Донецькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:08
 0
В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка, – мер
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8