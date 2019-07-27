Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині. ВІДЕО









У ВНУ – 69 спеціальностей



У Волинському національному університеті імені Лесі Українки триває набір на 69 спеціальностей, – розповіла Суспільному старша технічна секретарка приймальної комісії Наталія Петрушко. З її слів, цього року у виші очікують півтори тисячі першокурсників.



Нині у ВНУ користуються попитом спеціальності "Психологія", "Фізична реабілітація" та "Іноземна філологія". Наразі є 6,5 тисяч вступників.



Роман Берніков 19 серпня приніс оригінали документів до Волинського національного університету. Обрав нову спеціальність "Національна безпека", де планує вчитись на платній формі.



"Я обрав цю спеціальність, бо мій дядько був військовий, загинув весною і я йому пообіцяв, перед його смертю, що буду продовжувати його діло і захищати людей, які цього потребують. А я розумію що цього всі потребують", – говорить абітурієнт.



Освітні програми в ЛНТУ



У Луцькому національному технічному університеті на перший курс цього року планують набрати півтори тисячі студентів на 58 освітніх програм, – розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Бандура.



"Дуже багато наших абітурієнтів хочуть вступити саме на факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – на часі це є бум подачі заяв. Величезним попитом користуються освітні програми, пов’язані з будівництвом. Це будівництво та цивільна інженерія, наша архітектура, дизайн – величезна кількість поданих заяв, транспорт", – каже секретарка.



Цьогорічна випускниця Соломія Повстяна вступає до Луцького національного технічного університету на спеціальність "Цифровий маркетинг". Розраховує, що балів, отриманих на мультипредметному тесті, вистачить, аби навчатися за державний кошт.



"В електронний кабінет прийде, я подивлюся, чи рекомендована на бюджет, чи ні. Якщо ні – то в мене є інші пріоритети. Цифровий маркетинг я ставлю першим пріоритетом, в мене далі ще є 4 спеціальності. Якщо я не потрапляю на перший пріоритет – то мене будуть розглядати по другому", – розповіла дівчина.



Подати заяви до вишів через електронний кабінет на бюджетну форму навчання вступники можуть до 18-ї години 23 серпня. На контрактну форму будуть зараховувати до жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вищих навчальних закладах Волині триває вступна кампанія. Цього року усі документи на вступ приймають онлайн. Майбутню спеціальність абітурієнти обирають в електронному кабінеті, а ще обов'язково мають написати мотиваційний лист. Суспільне побувало у приймальних комісіях двох волинських вишів, поспілкувалося з абітурієнтами, представниками навчальних закладів і розпитало їх про особливості вступної кампанії на Волині та найпопулярніші спеціальності.У Волинському національному університеті імені Лесі Українки триває набір на 69 спеціальностей, – розповіла Суспільному старша технічна секретарка приймальної комісії Наталія Петрушко. З її слів, цього року у виші очікують півтори тисячі першокурсників.Нині у ВНУ користуються попитом спеціальності "Психологія", "Фізична реабілітація" та "Іноземна філологія". Наразі є 6,5 тисяч вступників.19 серпня приніс оригінали документів до Волинського національного університету. Обрав нову спеціальність "Національна безпека", де планує вчитись на платній формі."Я обрав цю спеціальність, бо мій дядько був військовий, загинув весною і я йому пообіцяв, перед його смертю, що буду продовжувати його діло і захищати людей, які цього потребують. А я розумію що цього всі потребують", – говорить абітурієнт.У Луцькому національному технічному університеті на перший курс цього року планують набрати півтори тисячі студентів на 58 освітніх програм, – розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії"Дуже багато наших абітурієнтів хочуть вступити саме на факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – на часі це є бум подачі заяв. Величезним попитом користуються освітні програми, пов’язані з будівництвом. Це будівництво та цивільна інженерія, наша архітектура, дизайн – величезна кількість поданих заяв, транспорт", – каже секретарка.Цьогорічна випускницявступає до Луцького національного технічного університету на спеціальність "Цифровий маркетинг". Розраховує, що балів, отриманих на мультипредметному тесті, вистачить, аби навчатися за державний кошт."В електронний кабінет прийде, я подивлюся, чи рекомендована на бюджет, чи ні. Якщо ні – то в мене є інші пріоритети. Цифровий маркетинг я ставлю першим пріоритетом, в мене далі ще є 4 спеціальності. Якщо я не потрапляю на перший пріоритет – то мене будуть розглядати по другому", – розповіла дівчина.Подати заяви до вишів через електронний кабінет на бюджетну форму навчання вступники можуть до 18-ї години 23 серпня. На контрактну форму будуть зараховувати до жовтня.

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