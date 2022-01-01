Погода у Луцьку на завтра, 21 серпня

21 серпня у Луцьку протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 23 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 24-22°С.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського. У народі святого називали Мирон Вітрогон і говорили: "Мирони-Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть", так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, "який Мирон - такий січень".