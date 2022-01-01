В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка, – мер

В окупованому Маріуполі скоїли замах на гауляйтераПро це повідомляє радник мера Маріуполя"В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але це лише початок. Ну що, мраZота! Досі смішно від «відплата вже тут»? Далі буде", - йдеться в повідомленні.Іващенко був депутатом міськради Маріуполя від забороненої проросійської ОПЗЖ. Він допомагав окупантам, коригуючи обстріли критичної інфраструктури міста. У квітні росіяни призначили його гауляйтером Маріуполя.