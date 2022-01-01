У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО





Про це



З їхніх слів, сьогодні, 20 серпня, у післяобідню пору на проспекті Соборності навпроти «Там Таму» автівка на швидкості врізалася у стовп. Вочевидь, водій не справився з керуванням. Від удару легковик розвернуло, і спрацювала подушка безпеки.



На місці працюють медики. У водія пошкоджена рука.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку навпроти гіпермаркету «Там Там» сталася автопригода. Mercedes Benz ML врізався в електроопору.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, сьогодні, 20 серпня, у післяобідню пору на проспекті Соборності навпроти «Там Таму» автівка на швидкості врізалася у стовп. Вочевидь, водій не справився з керуванням. Від удару легковик розвернуло, і спрацювала подушка безпеки.На місці працюють медики. У водія пошкоджена рука.Деталі – згодом.

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