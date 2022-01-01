У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО

У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО
У Луцьку навпроти гіпермаркету «Там Там» сталася автопригода. Mercedes Benz ML врізався в електроопору.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, сьогодні, 20 серпня, у післяобідню пору на проспекті Соборності навпроти «Там Таму» автівка на швидкості врізалася у стовп. Вочевидь, водій не справився з керуванням. Від удару легковик розвернуло, і спрацювала подушка безпеки.

На місці працюють медики. У водія пошкоджена рука.

Деталі – згодом.
У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО
У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО
У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 16:16
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців
Сьогодні, 15:52
Білоруські спеціалісти ремонтують бойові російські літаки на авіабазі поблизу Москви, - ГУР
Сьогодні, 15:40
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
П’яний водій відразу втік: відео моменту смертельної ДТП у Луцьку. ВІДЕО 18+ П’яний водій відразу втік: відео моменту смертельної ДТП у Луцьку. ВІДЕО 18+
16 серпень, 14:26
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися два автомобілі У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися два автомобілі
12 серпень, 14:15
ДТП у Луцьку: п'яний водій зіткнувся із легковиком Opel Zafira ДТП у Луцьку: п'яний водій зіткнувся із легковиком Opel Zafira
15 липень, 13:28
У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі
30 червень, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 16:16
 0
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців
Сьогодні, 15:52
 0
Білоруські спеціалісти ремонтують бойові російські літаки на авіабазі поблизу Москви, - ГУР
Сьогодні, 15:40
 0
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8