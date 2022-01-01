Білоруські спеціалісти ремонтують бойові російські літаки на авіабазі поблизу Москви, - ГУР
Сьогодні, 15:40
Білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.
Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.
За наявної інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.
Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.
За наявної інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.
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