 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Білоруські спеціалісти ремонтують бойові російські літаки на авіабазі поблизу Москви, - ГУР

Білоруські спеціалісти ремонтують бойові російські літаки на авіабазі поблизу Москви, - ГУР
Білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

За наявної інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців
Сьогодні, 15:52
Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені
Сьогодні, 13:50
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні
Сьогодні, 13:42
Запорізька АЕС зараз працює з ризиком розпилення радіації, високою є і пожежна небезпека, – Енергоатом
Сьогодні, 12:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців
Сьогодні, 15:52
Білоруські спеціалісти ремонтують бойові російські літаки на авіабазі поблизу Москви, - ГУР
Сьогодні, 15:40
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені
Сьогодні, 13:50
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців
Сьогодні, 15:52
Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені
Сьогодні, 13:50
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні
Сьогодні, 13:42
Запорізька АЕС зараз працює з ризиком розпилення радіації, високою є і пожежна небезпека, – Енергоатом Запорізька АЕС зараз працює з ризиком розпилення радіації, високою є і пожежна небезпека, – Енергоатом
Сьогодні, 12:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців
Сьогодні, 15:52
 0
Білоруські спеціалісти ремонтують бойові російські літаки на авіабазі поблизу Москви, - ГУР
Сьогодні, 15:40
 0
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
 0
Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені
Сьогодні, 13:50
 0
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8