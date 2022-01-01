35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО

35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
В обласному центрі Волині до прийдешнього Дня Незалежності України організували благодійний велопробіг, участь в якому взяли військові, прикордонники, поліцейські, рятувальники та волонтери.

Як розповів Суспільному начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Грушовінчук, протяжність маршруту становить 35 кілометрів.

"Ініціатива була наших співробітників. Усі організації, правоохоронних органів, громадські організації долучилися. Люди відносяться із розумінням, ентузіазмом і патріотизмом. Маршрут безпечний вцілому", – каже рятувальник.

Ще до старту до участі в заході зареєструвалися 85 учасників, мінімальний внесок для участі в благодійному велопробігу – 250 гривень, – розповіла представниця ДСНС Ірина Хомич.

"З самого ранку люди приходять і реєструються. Також підтверджують реєстрацію ті, хто уже зареєструвався. Частково люди вносили онлайн, частково люди приносять і вносять внески безпосередньо тут", – каже Ірина Хомич.
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО

Подружжя військових Віра та Ярослав Онісімови вперше беруть участь у таких символічних змаганнях. До змагань, кажуть, готувалися.

"Ярослав каже: "Давай поїдемо разом". Кажу, що ні і давай ми з тобою, як справжні спортсмени, спочатку відновимось, а завтра уже зі свіжими силами поїдемо. Віра у мене велосипед відтиснула, тому що він красивіший. Так що перевага сьогодні для неї", – говорять учасники заходу.

Найстаршим учасником пробігу став 65-річний житель прикордонного села Прилісне Камінь-Каширського району Олександр Антончик. Розповідає: у середньому за тиждень долає на своєму велосипеді 50 кілометрів, а загалом наїздив понад 10 тисяч кілометрів.
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО

Нині чоловік приїхав до Луцька, щоб долучитися до благодійного велопробігу.

"Колись їздив в Одесу на першому велосипеді харківського велосипедного заводу, в якого було тільки три передачі – 1 527 кілометрів. Стартував з Івано-Франківська – Карпати – Одеса. Є приємна компанія і нагода така чимось підтримати наші ЗСУ", – говорить Олександр Антончик.

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Теги: Луцьк, велозабіг, ЗСУ
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