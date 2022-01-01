35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ. ВІДЕО





Як розповів Володимир Грушовінчук, протяжність маршруту становить 35 кілометрів.



"Ініціатива була наших співробітників. Усі організації, правоохоронних органів, громадські організації долучилися. Люди відносяться із розумінням, ентузіазмом і патріотизмом. Маршрут безпечний вцілому", – каже рятувальник.



Ще до старту до участі в заході зареєструвалися 85 учасників, мінімальний внесок для участі в благодійному велопробігу – 250 гривень, – розповіла представниця ДСНС Ірина Хомич.



"З самого ранку люди приходять і реєструються. Також підтверджують реєстрацію ті, хто уже зареєструвався. Частково люди вносили онлайн, частково люди приносять і вносять внески безпосередньо тут", – каже Ірина Хомич.



Подружжя військових Віра та Ярослав Онісімови вперше беруть участь у таких символічних змаганнях. До змагань, кажуть, готувалися.



"Ярослав каже: "Давай поїдемо разом". Кажу, що ні і давай ми з тобою, як справжні спортсмени, спочатку відновимось, а завтра уже зі свіжими силами поїдемо. Віра у мене велосипед відтиснула, тому що він красивіший. Так що перевага сьогодні для неї", – говорять учасники заходу.



Найстаршим учасником пробігу став 65-річний житель прикордонного села Прилісне Камінь-Каширського району Олександр Антончик. Розповідає: у середньому за тиждень долає на своєму велосипеді 50 кілометрів, а загалом наїздив понад 10 тисяч кілометрів.



Нині чоловік приїхав до Луцька, щоб долучитися до благодійного велопробігу.



"Колись їздив в Одесу на першому велосипеді харківського велосипедного заводу, в якого було тільки три передачі – 1 527 кілометрів. Стартував з Івано-Франківська – Карпати – Одеса. Є приємна компанія і нагода така чимось підтримати наші ЗСУ", – говорить Олександр Антончик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині до прийдешнього Дня Незалежності України організували благодійний велопробіг, участь в якому взяли військові, прикордонники, поліцейські, рятувальники та волонтери.Як розповів Суспільному начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, протяжність маршруту становить 35 кілометрів."Ініціатива була наших співробітників. Усі організації, правоохоронних органів, громадські організації долучилися. Люди відносяться із розумінням, ентузіазмом і патріотизмом. Маршрут безпечний вцілому", – каже рятувальник.Ще до старту до участі в заході зареєструвалися 85 учасників, мінімальний внесок для участі в благодійному велопробігу – 250 гривень, – розповіла представниця ДСНС"З самого ранку люди приходять і реєструються. Також підтверджують реєстрацію ті, хто уже зареєструвався. Частково люди вносили онлайн, частково люди приносять і вносять внески безпосередньо тут", – каже Ірина Хомич.Подружжя військовихтавперше беруть участь у таких символічних змаганнях. До змагань, кажуть, готувалися."Ярослав каже: "Давай поїдемо разом". Кажу, що ні і давай ми з тобою, як справжні спортсмени, спочатку відновимось, а завтра уже зі свіжими силами поїдемо. Віра у мене велосипед відтиснула, тому що він красивіший. Так що перевага сьогодні для неї", – говорять учасники заходу.Найстаршим учасником пробігу став 65-річний житель прикордонного села Прилісне Камінь-Каширського району. Розповідає: у середньому за тиждень долає на своєму велосипеді 50 кілометрів, а загалом наїздив понад 10 тисяч кілометрів.Нині чоловік приїхав до Луцька, щоб долучитися до благодійного велопробігу."Колись їздив в Одесу на першому велосипеді харківського велосипедного заводу, в якого було тільки три передачі – 1 527 кілометрів. Стартував з Івано-Франківська – Карпати – Одеса. Є приємна компанія і нагода така чимось підтримати наші ЗСУ", – говорить Олександр Антончик.

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