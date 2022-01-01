Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні

Олексій Резніков подякував США за надання Україні військової допомоги на суму 775 млн дол. та розповів, що передбачає пакет допомоги.



Про це він написав у своєму Твіттері, повідомляє



Так, новий пакет допомоги на 775 мільйонів доларів від США передбачає:



боєприпаси для HIMARS;

16 105мм гаубиць+боєприпаси;

15 безпілотників ScanEagle;

40 машин MaxxPro;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

50 HMMWVs;

1500 протитанкових керованих ракет;

1,000 Javelins;

інше обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборониподякував США за надання Україні військової допомоги на суму 775 млн дол. та розповів, що передбачає пакет допомоги.Про це він написав у своєму Твіттері, повідомляє УНІАН Так, новий пакет допомоги на 775 мільйонів доларів від США передбачає:боєприпаси для HIMARS;16 105мм гаубиць+боєприпаси;15 безпілотників ScanEagle;40 машин MaxxPro;високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);50 HMMWVs;1500 протитанкових керованих ракет;1,000 Javelins;інше обладнання.

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