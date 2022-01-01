Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні
Сьогодні, 13:42
Міністр оборони Олексій Резніков подякував США за надання Україні військової допомоги на суму 775 млн дол. та розповів, що передбачає пакет допомоги.
Про це він написав у своєму Твіттері, повідомляє УНІАН.
Так, новий пакет допомоги на 775 мільйонів доларів від США передбачає:
боєприпаси для HIMARS;
16 105мм гаубиць+боєприпаси;
15 безпілотників ScanEagle;
40 машин MaxxPro;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
50 HMMWVs;
1500 протитанкових керованих ракет;
1,000 Javelins;
інше обладнання.
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Про це він написав у своєму Твіттері, повідомляє УНІАН.
Так, новий пакет допомоги на 775 мільйонів доларів від США передбачає:
боєприпаси для HIMARS;
16 105мм гаубиць+боєприпаси;
15 безпілотників ScanEagle;
40 машин MaxxPro;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
50 HMMWVs;
1500 протитанкових керованих ракет;
1,000 Javelins;
інше обладнання.
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