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Запорізька АЕС зараз працює з ризиком розпилення радіації, високою є і пожежна небезпека, – Енергоатом

Запорізька АЕС зараз працює з ризиком розпилення радіації, високою є і пожежна небезпека, – Енергоатом
Станом на 20 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє Енергоатом.

Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається.

Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.

Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу.

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Теги: Росія, Україна, війна, ЗАЕС
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