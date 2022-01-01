Запорізька АЕС зараз працює з ризиком розпилення радіації, високою є і пожежна небезпека, – Енергоатом





Про це повідомляє



Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.



5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.



6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.



11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.



13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).



Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.



ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається.



Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.



Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 20 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.Про це повідомляє Енергоатом Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається.Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію