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Українські військові збили над Дніпропетровщиною чотири російських ракети

Українські військові збили над Дніпропетровщиною чотири російських ракети
Українські військові збили над Дніпропетровською областю чотири ракети росіян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ.


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Теги: Росія, Україна, війна
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