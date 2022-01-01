Українські військові збили над Дніпропетровщиною чотири російських ракети
Сьогодні, 11:05
Українські військові збили над Дніпропетровською областю чотири ракети росіян.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ.
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