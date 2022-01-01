Українські військові збили над Дніпропетровщиною чотири російських ракети





Про це Валентин Резніченко.



"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові збили над Дніпропетровською областю чотири ракети росіян.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ

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