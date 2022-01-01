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Українські воїни знищили уже 44 900 окупантів

Українські воїни знищили уже 44 900 окупантів
Росія втратила у війні з Україною 44 900 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 907 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,
артилерійських систем – 1 018 (+2) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,
спеціальної техніки – 97 (+3) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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