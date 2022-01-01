Українські воїни знищили уже 44 900 окупантів
Сьогодні, 10:33
Росія втратила у війні з Україною 44 900 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 907 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,
артилерійських систем – 1 018 (+2) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,
спеціальної техніки – 97 (+3) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 907 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,
артилерійських систем – 1 018 (+2) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,
спеціальної техніки – 97 (+3) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ відбили штурми росіян на 4 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Контррозвідка СБУ затримала агентів Росії, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ
Сьогодні, 10:45
Українські воїни знищили уже 44 900 окупантів
Сьогодні, 10:33
Курс валют у Луцьку 20 серпня
Сьогодні, 09:15
Медіа