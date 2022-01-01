Українські воїни знищили уже 44 900 окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:



особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 907 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,

артилерійських систем – 1 018 (+2) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засобів ППО – 141 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,

крилатих ракет – 190 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,

спеціальної техніки – 97 (+3) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 44 900 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 907 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,артилерійських систем – 1 018 (+2) од,РСЗВ – 266 (+0) од,засобів ППО – 141 (+0) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 197 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,крилатих ракет – 190 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,спеціальної техніки – 97 (+3) од.Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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