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У Севастополі горить штаб Чорноморського флоту РФ

У Севастополі горить штаб Чорноморського флоту РФ
Telegram-канали повідомляють про загорання штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про це інформує УНН.

У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова Севастополя заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, штаб флоту оточила поліція. Жителів міста просять не виходити з будинків найближчу годину.

Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.



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Теги: Росія, Україна, війна
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