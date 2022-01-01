У Севастополі горить штаб Чорноморського флоту РФ





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У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова Севастополя заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник.



Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, штаб флоту оточила поліція. Жителів міста просять не виходити з будинків найближчу годину.



Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Telegram-канали повідомляють про загорання штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.Про це інформує УНН У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова Севастополя заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник.Як повідомляє нардеп, штаб флоту оточила поліція. Жителів міста просять не виходити з будинків найближчу годину.Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.

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