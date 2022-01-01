У Севастополі горить штаб Чорноморського флоту РФ
Сьогодні, 09:44
Telegram-канали повідомляють про загорання штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Про це інформує УНН.
У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова Севастополя заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник.
Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, штаб флоту оточила поліція. Жителів міста просять не виходити з будинків найближчу годину.
Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.
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Про це інформує УНН.
У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова Севастополя заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник.
Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, штаб флоту оточила поліція. Жителів міста просять не виходити з будинків найближчу годину.
Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.
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