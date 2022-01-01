ЗСУ відбили штурми росіян на 4 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ





Про це



Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Білопілля та Краснопілля Сумської області зі ствольної артилерії. Ворог також здійснював повітряну розвідку БПЛА.



На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання окупованих районів та запобігання контрнаступів підрозділами Сил оборони, а в деяких місцях намагається покращити тактичне положення.



На Харківському напрямку ворог наніс вогневі збитки зі ствольної та ракетної артилерії в районах населених пунктів Чухуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Активно провели повітряну розвідку БПЛА.



Наніс авіаудари поблизу Лебяже та Залимана. Вело наступальні бої на Борщовій області, невдало, виїхав.



На Слов'янському напрямку обстріли з танків, ствольної артилерії та численних ракетних установок зафіксовано поблизу Довгенке, Сулихівки та Мазанівки.



В околицях Новодмитрівки, Вірнопілли та Курулки ворожі підрозділи намагалися провести штурми, відбилися та відступили.



На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та ракетної артилерії поблизу Роздолівки, Сидорове, Спірне, Пришиба. Провели повітряну розвідку в районі бойових дій. Біля Івано-Дар'ївки намагаються розпочати наступ, бойові дії продовжуються.



На Бахмутському напрямку вогнем пошкоджено цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.



Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве та Кодема, без успіху бойові дії продовжуються.



В Авдіївській області окупанти застосували танки, ствольну та ракетну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельське, Нескучне, Александропіль, Кераміка, Керменчика та Піського.



Біля Мар'їнки експлуатував ворожий літак. Ворог провів повітряну розвідку БПЛА в районах ведення бойових дій на вказаному напрямку. Атаки в районі Опитне та Майорська, без успіху, бойові дії тривають.



На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Володимирівки, Вугледара та Пречистівки. Ворог здійснював штурми в районі села Золота Нива, успіху не мав, відступив.



На Запорізькому напрямку ворог застосував артилерію та танки для обстрілів населених пунктів Білогір'я, Новоданилівка, Новопіль, Червоне, Времівка, Чарівне та Ольхівське.



На Південному Бухському напрямку головні зусилля ворога зосереджені на недопущенні просування наших військ. Окупанти вживають заходів щодо заміни втрат особового складу та техніки. Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах поселень Прибузьке, Луч, Таврійське, Новохрігорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Отрадне. БПЛА продовжує активно залучати до повітряної розвідки.



Особовий склад ворога деморалізований, що пов'язано з постійним переносом термінів ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмови окупантів брати участь у бойових діях.

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