У Луцьку для дітей переселенців організовують арттерапію. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Луцьку для дітей переселенців організовують арттерапевтичні заняття у творчій майстерні "Діти слухають казки" та міському палаці культури.
Про це повідомляє "Суспільне".
Щоп'ятниці майстерню щоразу відвідують не менше 30 нових учасників, – розповів керівник зразкової театральної студії "Бешкетники" Вадим Хаїнський.
З його слів, заняття, які слугують арттерапією для дітей з Волині та переселенців, почали проводили з березня цього року.
"Це абсолютно різного плану театральні заняття, тренажі, вистави, лялькова терапія. Якщо брати театр ляльок, то вони самі можуть щось виготовити, а потім з ним побавитися – зробити виставу", – зазначив Вадим Хаїнський.
Заняття відвідують діти від п'яти до 12 років. Серед акторів, які задіяні у виставі-імпровізації "Біда навчить" за мотивами твору Лесі Українки – акторка Євгенія Кардаш. Каже: відвідує театральний гурток "Бешкетники" відвідує уже два роки.
Вперше привела на творчу майстерню доньок лучанка Оксана. Каже: її дівчата періодично відвідують заняття в Палаці культури Луцька.
"Доньки з таким задоволенням сюди йдуть. Хай три години удень., але дівчата настільки молодці, що організували. І ті діти підходять, і наші – це ж наші луцькі сюди забігають. Це чудово. Вони між собою спілкуються", – зазначила жінка.
Такі арттерапевтичні заняття продовжаться і з 1 вересня, додав Вадим Хаїнський, однак графік занять через початок нового навчального року у школярів може змінитися.
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Про це повідомляє "Суспільне".
Щоп'ятниці майстерню щоразу відвідують не менше 30 нових учасників, – розповів керівник зразкової театральної студії "Бешкетники" Вадим Хаїнський.
З його слів, заняття, які слугують арттерапією для дітей з Волині та переселенців, почали проводили з березня цього року.
"Це абсолютно різного плану театральні заняття, тренажі, вистави, лялькова терапія. Якщо брати театр ляльок, то вони самі можуть щось виготовити, а потім з ним побавитися – зробити виставу", – зазначив Вадим Хаїнський.
Заняття відвідують діти від п'яти до 12 років. Серед акторів, які задіяні у виставі-імпровізації "Біда навчить" за мотивами твору Лесі Українки – акторка Євгенія Кардаш. Каже: відвідує театральний гурток "Бешкетники" відвідує уже два роки.
Вперше привела на творчу майстерню доньок лучанка Оксана. Каже: її дівчата періодично відвідують заняття в Палаці культури Луцька.
"Доньки з таким задоволенням сюди йдуть. Хай три години удень., але дівчата настільки молодці, що організували. І ті діти підходять, і наші – це ж наші луцькі сюди забігають. Це чудово. Вони між собою спілкуються", – зазначила жінка.
Такі арттерапевтичні заняття продовжаться і з 1 вересня, додав Вадим Хаїнський, однак графік занять через початок нового навчального року у школярів може змінитися.
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