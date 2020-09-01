Як порахувати свою майбутню пенсію. ВІДЕО

Як порахувати свою майбутню пенсію. ВІДЕО
Пенсійний фонд України опублікував інструкції, які дозволяють українцям самостійно порахувати розмір своєї майбутньої пенсі.

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України є сервіс "Пенсійний калькулятор", який дозволяє застрахованій особі власноруч розрахувати розмір майбутньої пенсії в онлайн-режимі, повідомляє "Газета ua", посилаючись на ПФУ.

Пенсійний фонд України розмістив відеоінструкцію, як користуватися "Пенсійним калькулятором".

Щоб скористатися "Пенсійним калькулятором" на вебпорталі електронних послуг фонду, слід авторизуватися за допомогою кваліфікованого підпису (КЕП) чи скористатися іншими варіантами авторизації: "Дія". Підпис чи BankID.

Детальна інструкція у відео нижче:




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Теги: ПФУ, пенсія, Україна
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