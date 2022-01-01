Російські «кулібіни» оснащують безпілотники звичайними фотоапаратами

Російські «кулібіни» оснащують безпілотники звичайними фотоапаратами
Українські захисники вчергове збили ворожий безпілотик. Цікавим був той факт, що спостереження БПЛА вів за допомогою звичайного фотоапарату.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

«Із таво, што било, раша Орлан слєпіла»: виведений з ладу українськими десантниками російський БПЛА «Орлан-10» вів спостереження на «дзеркалку», - йдеться на сторінці міністерства.

19 серпня, в одному з районів виконання завдань, підрозділом
радіоелектронної боротьби однієї з військових частин ДШВ ЗСУ був виведений з ладу російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Російські «кулібіни» оснащують безпілотники звичайними фотоапаратами

Відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про незадовільний стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами збройних сил РФ.

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Теги: БПЛА, війна
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