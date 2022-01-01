Російські «кулібіни» оснащують безпілотники звичайними фотоапаратами
Сьогодні, 05:27
Українські захисники вчергове збили ворожий безпілотик. Цікавим був той факт, що спостереження БПЛА вів за допомогою звичайного фотоапарату.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
«Із таво, што било, раша Орлан слєпіла»: виведений з ладу українськими десантниками російський БПЛА «Орлан-10» вів спостереження на «дзеркалку», - йдеться на сторінці міністерства.
19 серпня, в одному з районів виконання завдань, підрозділом
радіоелектронної боротьби однієї з військових частин ДШВ ЗСУ був виведений з ладу російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про незадовільний стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами збройних сил РФ.
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Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
«Із таво, што било, раша Орлан слєпіла»: виведений з ладу українськими десантниками російський БПЛА «Орлан-10» вів спостереження на «дзеркалку», - йдеться на сторінці міністерства.
19 серпня, в одному з районів виконання завдань, підрозділом
радіоелектронної боротьби однієї з військових частин ДШВ ЗСУ був виведений з ладу російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про незадовільний стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами збройних сил РФ.
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