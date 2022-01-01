Кабмін пропонує розширити список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню

Кабмін пропонує розширити список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню
Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до механізму бронювання, якими пропонується деталізувати перелік осіб, що можуть отримати відстрочку від призову.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства економіки України.

Відповідний проект Закону України Уряд підтримав на своєму черговому засіданні. Він вступить в силу після прийняття Верховною Радою.

Документ передбачає можливість бронювання для працівників:
- органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;
- на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхньог виконання;
- на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних Сил України;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.

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Теги: Україна, мобілізація, бронювання
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