У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів





Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Олександр Денисюк.



Йдеться про маршрут №5.



"На даний момент на маршруті №5 курсує всього два тролейбуси. Відповідно, між ними великий інтервал руху. Необхідно відновити попередню кількість тролейбусів на маршруті №5, згідно попереднього графіку", - йдеться в тексті петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині просять збільшити кількість одиниць електротранспорту на одному з маршрутів.Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєструвавЙдеться про маршрут №5."На даний момент на маршруті №5 курсує всього два тролейбуси. Відповідно, між ними великий інтервал руху. Необхідно відновити попередню кількість тролейбусів на маршруті №5, згідно попереднього графіку", - йдеться в тексті петиції.

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