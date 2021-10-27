У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів
Сьогодні, 02:17
В обласному центрі Волині просять збільшити кількість одиниць електротранспорту на одному з маршрутів.
Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Олександр Денисюк.
Йдеться про маршрут №5.
"На даний момент на маршруті №5 курсує всього два тролейбуси. Відповідно, між ними великий інтервал руху. Необхідно відновити попередню кількість тролейбусів на маршруті №5, згідно попереднього графіку", - йдеться в тексті петиції.
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Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Олександр Денисюк.
Йдеться про маршрут №5.
"На даний момент на маршруті №5 курсує всього два тролейбуси. Відповідно, між ними великий інтервал руху. Необхідно відновити попередню кількість тролейбусів на маршруті №5, згідно попереднього графіку", - йдеться в тексті петиції.
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