У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів

У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів
В обласному центрі Волині просять збільшити кількість одиниць електротранспорту на одному з маршрутів.

Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Олександр Денисюк.

Йдеться про маршрут №5.

"На даний момент на маршруті №5 курсує всього два тролейбуси. Відповідно, між ними великий інтервал руху. Необхідно відновити попередню кількість тролейбусів на маршруті №5, згідно попереднього графіку", - йдеться в тексті петиції.

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Теги: Волинь, Луцьк, тролейбус
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