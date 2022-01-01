Добрі новини від ВолиньPost за 19 серпня

Сьогодні, 19 серпня, ми писали про таке:



Уже сто сімдесят сьому добу Збройні сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.У рубрицінагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.Якщо наші військові не здаються, то яке право ми маємо здаватися тут, в тилу. Волиняни і далі продовжують волонтерити, донатити та пришвидшувати перемогу.У Луцьку школярі продають свої іграшки, щоб заробити кошти на дрон для військових Збройних Сил України. Щодня діти влаштовують ярмарок в одному із дворів 55-го мікрорайону.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 899 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 4 195 (+16) од,артилерійських систем – 1 016 (+6) од,РСЗВ – 266 (+1) од,засобів ППО – 141 (+5) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 197 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,крилатих ракет – 190 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 130 (+69) од,спеціальної техніки – 94 (+1).19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке також називають Яблучним Спасом. У Луцьку прихожани освячували свої святкові кошики у Кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Преображення Господнього.у складі збірної поїхала в Абу-Дабі (ОАЕ), де відбувається чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств серед дітей юнаків та юніорів. Дівчина перемогла всіх своїх супротивників у чотирьох поєдинках у ваговій категорії до 44 кілограмів. У фіналі волинянка поборола представницю США.«Бавовни» буде більше! Сполучені Штати Америки підтримують удари по окупованому росіянами Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними. Адміністраціявважає Кримський півострів суверенною українською територією.З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-евакуйованих осіб. Минулої доби на Волині знайшли прихисток 68 внутрішніх переселенців.Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей.Сусіди одумалися? Самопроголошений президент Білорусізаявив, що "не хотів би, щоб білоруси воювали". Він переконує, що Білорусь нібито не готує жодного вторгнення в Україну.Волинська область отримала першу поставку вакцини від коронавірусу Janssen (компанія-виробник Johnson & Johnson). Особливість вакцини Janssen у тому, що вона – одноразова. Тобто, щепившись один раз, людина повністю отримує первинну вакцинацію.