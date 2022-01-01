Добрі новини від ВолиньPost за 19 серпня
19 серпень, 23:30
Уже сто сімдесят сьому добу Збройні сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.
У рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Якщо наші військові не здаються, то яке право ми маємо здаватися тут, в тилу. Волиняни і далі продовжують волонтерити, донатити та пришвидшувати перемогу.
Сьогодні, 19 серпня, ми писали про таке:
У Луцьку діти продають свої іграшки, аби допомогти ЗСУ
У Луцьку школярі продають свої іграшки, щоб заробити кошти на дрон для військових Збройних Сил України. Щодня діти влаштовують ярмарок в одному із дворів 55-го мікрорайону.
ЗСУ за добу ліквідували 400 окупантів і 10 російських танків
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 899 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 195 (+16) од,
артилерійських систем – 1 016 (+6) од,
РСЗВ – 266 (+1) од,
засобів ППО – 141 (+5) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 130 (+69) од,
спеціальної техніки – 94 (+1).
Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики
19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке також називають Яблучним Спасом. У Луцьку прихожани освячували свої святкові кошики у Кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Преображення Господнього.
Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА
Поліна Ковирлова у складі збірної поїхала в Абу-Дабі (ОАЕ), де відбувається чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств серед дітей юнаків та юніорів. Дівчина перемогла всіх своїх супротивників у чотирьох поєдинках у ваговій категорії до 44 кілограмів. У фіналі волинянка поборола представницю США.
США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico
«Бавовни» буде більше! Сполучені Штати Америки підтримують удари по окупованому росіянами Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними. Адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.
На Волині збільшили кількість місць для переселенців
З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-евакуйованих осіб. Минулої доби на Волині знайшли прихисток 68 внутрішніх переселенців.
Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей.
Лукашенко заявив, що білоруси не воюватимуть проти України
Сусіди одумалися? Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "не хотів би, щоб білоруси воювали". Він переконує, що Білорусь нібито не готує жодного вторгнення в Україну.
Волинь вперше отримала вакцину Janssen
Волинська область отримала першу поставку вакцини від коронавірусу Janssen (компанія-виробник Johnson & Johnson). Особливість вакцини Janssen у тому, що вона – одноразова. Тобто, щепившись один раз, людина повністю отримує первинну вакцинацію.
Дякуємо кожному і кожній, хто причетний до того, щоб ці добрі новини у нас були! Ми сильні і ми переможемо!
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У рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Якщо наші військові не здаються, то яке право ми маємо здаватися тут, в тилу. Волиняни і далі продовжують волонтерити, донатити та пришвидшувати перемогу.
Сьогодні, 19 серпня, ми писали про таке:
У Луцьку діти продають свої іграшки, аби допомогти ЗСУ
У Луцьку школярі продають свої іграшки, щоб заробити кошти на дрон для військових Збройних Сил України. Щодня діти влаштовують ярмарок в одному із дворів 55-го мікрорайону.
ЗСУ за добу ліквідували 400 окупантів і 10 російських танків
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 899 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 195 (+16) од,
артилерійських систем – 1 016 (+6) од,
РСЗВ – 266 (+1) од,
засобів ППО – 141 (+5) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 130 (+69) од,
спеціальної техніки – 94 (+1).
Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики
19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке також називають Яблучним Спасом. У Луцьку прихожани освячували свої святкові кошики у Кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Преображення Господнього.
Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА
Поліна Ковирлова у складі збірної поїхала в Абу-Дабі (ОАЕ), де відбувається чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств серед дітей юнаків та юніорів. Дівчина перемогла всіх своїх супротивників у чотирьох поєдинках у ваговій категорії до 44 кілограмів. У фіналі волинянка поборола представницю США.
США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico
«Бавовни» буде більше! Сполучені Штати Америки підтримують удари по окупованому росіянами Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними. Адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.
На Волині збільшили кількість місць для переселенців
З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-евакуйованих осіб. Минулої доби на Волині знайшли прихисток 68 внутрішніх переселенців.
Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей.
Лукашенко заявив, що білоруси не воюватимуть проти України
Сусіди одумалися? Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "не хотів би, щоб білоруси воювали". Він переконує, що Білорусь нібито не готує жодного вторгнення в Україну.
Волинь вперше отримала вакцину Janssen
Волинська область отримала першу поставку вакцини від коронавірусу Janssen (компанія-виробник Johnson & Johnson). Особливість вакцини Janssen у тому, що вона – одноразова. Тобто, щепившись один раз, людина повністю отримує первинну вакцинацію.
Дякуємо кожному і кожній, хто причетний до того, щоб ці добрі новини у нас були! Ми сильні і ми переможемо!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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