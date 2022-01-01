ЗСУ за добу ліквідували 400 окупантів і 10 російських танків
Сьогодні, 10:10
Українські захисники вже знищили близько 44 700 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 899 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 195 (+16) од,
артилерійських систем – 1 016 (+6) од,
РСЗВ – 266 (+1) од,
засобів ППО – 141 (+5) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 130 (+69) од,
спеціальної техніки – 94 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 899 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 195 (+16) од,
артилерійських систем – 1 016 (+6) од,
РСЗВ – 266 (+1) од,
засобів ППО – 141 (+5) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 130 (+69) од,
спеціальної техніки – 94 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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