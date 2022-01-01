Оплата за розподіл газу – показник відповідальності споживачів, – «Волиньгаз»

Оплата за розподіл газу – показник відповідальності споживачів, – «Волиньгаз»
АТ «Волиньгаз» просить споживачів газу сплатити за послугу розподілу газу.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Споживачам це необхідно зробити до 20 серпня.

Обирайте найзручніший для Вас спосіб оплати:

- Особистий кабінет на сайті 104.ua

- Чат-бот «7104ua» у Viber; Чат-бот 7104ua в Телеграм

- Мобільний додаток 104.ua

- Термінал 104.ua

- Відділеннях банку

- Відділеннях Укрпошти

При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу.

Особовий рахунок для оплати розподілу газу не змінився, має 10 знаків. Ви можете знайти його на рахунках АТ «Волиньгаз» за послуги розподілу газу, а також в електронних сервісах 104.ua.

Із тарифних коштів за розподіл газу:

- фінансується робота аварійно-диспетчерської служби «104»;

- здійснюється оперативне виконання ремонтних робіт мереж та їх модернізація;

- ліквідація витоків газу і захист газопроводів від корозії.

«Волиньгаз» стоїть на варті безаварійної та стабільної роботи газорозподільної системи Волині.

Компанія дякує споживачам, які попри війну, своєчасно здійснюють оплату.

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Теги: Волиньгаз, оплата розподілу газу
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