Цієї ночі масованого обстрілу зазнала Дніпропетровська область, – ОВА





Про це в телеграмі Валентин Резніченко.



"Ніч масових ворожих атак... Російська армія накрила вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з «Ураганів». У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач",- йдеться в повідомленні.



Резніченко зазначив, що по Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не ушкоджені. У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ «Торнадо С». Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є руйнація житла.



На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка.



Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики.



Минулося без загиблих та поранених.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 19 серпня, у Дніпропетровській області окупанти обстріляли Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони.Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ніч масових ворожих атак... Російська армія накрила вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з «Ураганів». У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач",- йдеться в повідомленні.Резніченко зазначив, що по Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не ушкоджені. У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ «Торнадо С». Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є руйнація житла.На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка.Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики.Минулося без загиблих та поранених.

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