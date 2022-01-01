На Волині в озері втопився 87-річний дідусь
Сьогодні, 10:34
18 серпня у Володимирському районі в озері втопився чоловік.
Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
Працівники відділення водолазно-рятувальних робіт працювали на озері Бездонка на дачному масиві «Прикордонник» у Володимирському районі.
Напередодні там втопився чоловік 1934 року народження. Він відпочивав на березі разом з рідними, пішов поплавати й не повернувся. Водолази підійняли тіло дідуся із замуленого дна на глибині близько 10 метрів.
Волинські рятувальники закликають громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки та правил поведінки під час відпочинку на водоймах!
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Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
Працівники відділення водолазно-рятувальних робіт працювали на озері Бездонка на дачному масиві «Прикордонник» у Володимирському районі.
Напередодні там втопився чоловік 1934 року народження. Він відпочивав на березі разом з рідними, пішов поплавати й не повернувся. Водолази підійняли тіло дідуся із замуленого дна на глибині близько 10 метрів.
Волинські рятувальники закликають громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки та правил поведінки під час відпочинку на водоймах!
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