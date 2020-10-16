У Луцьку горіла цегляна господарська споруда

У Луцьку горіла цегляна господарська споруда
18 серпня на території Волинської області трапилася 1 пожежа – горіла цегляна господарська споруда на вулиці Захарова в Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу на лінію 101» надійшло о 15:45, а вже за 4 хвилини на місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ. На цей момент вогонь охопив покрівлю й перекриття.

О 15:54 рятувальники ліквідували горіння й запобігли поширенню полум’я на розташований поруч житловий будинок. Потерпілих немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Фото ілюстративне.

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Теги: Луцьк, пожежа, господарська споруда
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