У Луцьку горіла цегляна господарська споруда





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу на лінію 101» надійшло о 15:45, а вже за 4 хвилини на місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ. На цей момент вогонь охопив покрівлю й перекриття.



О 15:54 рятувальники ліквідували горіння й запобігли поширенню полум’я на розташований поруч житловий будинок. Потерпілих немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 серпня на території Волинської області трапилася 1 пожежа – горіла цегляна господарська споруда на вулиці Захарова в Луцьку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу на лінію 101» надійшло о 15:45, а вже за 4 хвилини на місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ. На цей момент вогонь охопив покрівлю й перекриття.О 15:54 рятувальники ліквідували горіння й запобігли поширенню полум’я на розташований поруч житловий будинок. Потерпілих немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Фото ілюстративне.

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