У Ковелі затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами

Вчора, 18 серпня, у Ковелі під час несення служби патрульні помітили двох підозрілих осіб поблизу річки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Поліцейські, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували до них превентивний захід поверхневу перевірку.Під час якої один з чоловіків дістав маленький пакетик та намагався його викинути. В цьому пакетику знаходилася речовина, зеленого кольору, схожа на наркотичну. Також біля чоловіків лежав ще один пакетик із такою ж речовиною, яку також виявили патрульні.Для встановлення всіх деталей, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.