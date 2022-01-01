У Ковелі затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами
Сьогодні, 11:01
Вчора, 18 серпня, у Ковелі під час несення служби патрульні помітили двох підозрілих осіб поблизу річки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Поліцейські, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували до них превентивний захід поверхневу перевірку.
Під час якої один з чоловіків дістав маленький пакетик та намагався його викинути. В цьому пакетику знаходилася речовина, зеленого кольору, схожа на наркотичну. Також біля чоловіків лежав ще один пакетик із такою ж речовиною, яку також виявили патрульні.
Для встановлення всіх деталей, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Поліцейські, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували до них превентивний захід поверхневу перевірку.
Під час якої один з чоловіків дістав маленький пакетик та намагався його викинути. В цьому пакетику знаходилася речовина, зеленого кольору, схожа на наркотичну. Також біля чоловіків лежав ще один пакетик із такою ж речовиною, яку також виявили патрульні.
Для встановлення всіх деталей, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.
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