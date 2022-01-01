На Волині – дві ДТП: травмувалися велосипедист та мотоцикліст

На Волині – дві ДТП: травмувалися велосипедист та мотоцикліст
Аварії сталися у Камінь-Каширському та Володимирському районах, в них постраждало двоє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, 31-річний мешканець Поромова Володимирського району, керуючи автомобілем Chevrolet здійснив наїзд на велосипедиста, який проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Аварія трапилася близько 10 години у Нововолинську. 78-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

У селі Раків Ліс на Камінь-Каширщині 37-річний керманич мотоцикла ММВЗ не вибрав безпечної швидкості руху та впав на бетонний бордюр. Чоловік серйозно травмувався, його ушпиталили до реанімаційного відділення. З місця події вилучено двоколісний.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України - мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.
На Волині – дві ДТП: травмувалися велосипедист та мотоцикліст

Обставини аварій з’ясують у рамках досудового розслідування.
На Волині – дві ДТП: травмувалися велосипедист та мотоцикліст

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедист, мотоцикліст
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