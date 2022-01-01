Декілька днів не виходила з помешкання: на Волині у квартирі виявили тіло пенсіонерки

Декілька днів не виходила з помешкання: на Волині у квартирі виявили тіло пенсіонерки
Минулої доби рятувальники здійснили 6 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. В одній із квартир у Володимирі вони виявили тіло пенсіонерки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.

У місті Володимирі рятувальники допомогли відчинити двері в квартирі на третьому поверсі. Мешканка квартири, літня жінка, декілька днів поспіль не виходила з помешкання й не озивалася. За зачиненими дверима бійці ДСНС виявили тіло пенсіонерки.

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Теги: Волинь, квартира, тіло
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