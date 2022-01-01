Декілька днів не виходила з помешкання: на Волині у квартирі виявили тіло пенсіонерки
Сьогодні, 11:10
Минулої доби рятувальники здійснили 6 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. В одній із квартир у Володимирі вони виявили тіло пенсіонерки.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
У місті Володимирі рятувальники допомогли відчинити двері в квартирі на третьому поверсі. Мешканка квартири, літня жінка, декілька днів поспіль не виходила з помешкання й не озивалася. За зачиненими дверима бійці ДСНС виявили тіло пенсіонерки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
У місті Володимирі рятувальники допомогли відчинити двері в квартирі на третьому поверсі. Мешканка квартири, літня жінка, декілька днів поспіль не виходила з помешкання й не озивалася. За зачиненими дверима бійці ДСНС виявили тіло пенсіонерки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знайшли подружжя, яке шукали родичі на Волині
Сьогодні, 11:34
На Волині – дві ДТП: травмувалися велосипедист та мотоцикліст
Сьогодні, 11:30
Декілька днів не виходила з помешкання: на Волині у квартирі виявили тіло пенсіонерки
Сьогодні, 11:10
У Ковелі затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами
Сьогодні, 11:01
У центрі Луцька маршрутка збила чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Медіа