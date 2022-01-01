У центрі Луцька маршрутка збила чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У Луцьку на проспекті Волі маршрутка №31 збила пішохода 1939 року народження.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
ДТП сталася сьогодні, 19 серпня, приблизно о 10 годині.
Як розповіли очевидці, світлофор у момент ДТП не працював, а чоловік почав переходити дорогу вже тоді, коли транспортні засоби пропустили людей і почали рух.
«Світлофор не працював. Всі машини стояли. Тільки машини почали рух після того, як всі люди вже пройшли, вибіг чоловік і вдарився в маршрутку. Він не був збитий на швидкості. Це сталося вже поза пішоходом. Люди бачили і сказали, що можуть підтвердити», – розповів на місці події водій маршрутки, 60-річний Ігор Васильович. Чоловік працює водієм маршрутки вже 20 років.
Чоловіка 1939 року народження госпіталізували. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Станом на 11 годину 19 серпня рух проспектом Волі ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
ДТП сталася сьогодні, 19 серпня, приблизно о 10 годині.
Як розповіли очевидці, світлофор у момент ДТП не працював, а чоловік почав переходити дорогу вже тоді, коли транспортні засоби пропустили людей і почали рух.
«Світлофор не працював. Всі машини стояли. Тільки машини почали рух після того, як всі люди вже пройшли, вибіг чоловік і вдарився в маршрутку. Він не був збитий на швидкості. Це сталося вже поза пішоходом. Люди бачили і сказали, що можуть підтвердити», – розповів на місці події водій маршрутки, 60-річний Ігор Васильович. Чоловік працює водієм маршрутки вже 20 років.
Чоловіка 1939 року народження госпіталізували. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Станом на 11 годину 19 серпня рух проспектом Волі ускладнений.
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