У центрі Луцька маршрутка збила чоловіка. ФОТО

У Луцьку на проспекті Волі маршрутка №31 збила пішохода 1939 року народження.Про цеповідомили очевидці події.ДТП сталася сьогодні, 19 серпня, приблизно о 10 годині.Як розповіли очевидці, світлофор у момент ДТП не працював, а чоловік почав переходити дорогу вже тоді, коли транспортні засоби пропустили людей і почали рух.«Світлофор не працював. Всі машини стояли. Тільки машини почали рух після того, як всі люди вже пройшли, вибіг чоловік і вдарився в маршрутку. Він не був збитий на швидкості. Це сталося вже поза пішоходом. Люди бачили і сказали, що можуть підтвердити», – розповів на місці події водій маршрутки, 60-річнийЧоловік працює водієм маршрутки вже 20 років.Чоловіка 1939 року народження госпіталізували. На місці працює екіпаж патрульної поліції.Станом на 11 годину 19 серпня рух проспектом Волі ускладнений.