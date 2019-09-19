Знайшли подружжя, яке шукали родичі на Волині

Кривальчуків Віктора та Марії , про зникнення яких повідомили родичі 16 серпня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комуніцкаї поліції Волині.



Подружжя проживає у селі Лище, Луцького району. Родичі повідомили, що



Станом на 19 серпня їхнє місцезнаходження відоме, життю та здоров'ю пари нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розшукали подружжята, про зникнення яких повідомили родичі 16 серпня.Про цеповідомили у секторі комуніцкаї поліції Волині.Подружжя проживає у селі Лище, Луцького району. Родичі повідомили, що 4 серпня вони покинули місце проживання, на зв'язок з рідними не виходять та їхнє місцезнаходження невідоме.Станом на 19 серпня їхнє місцезнаходження відоме, життю та здоров'ю пари нічого не загрожує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію