Знайшли подружжя, яке шукали родичі на Волині
Сьогодні, 11:34
Правоохоронці розшукали подружжя Кривальчуків Віктора та Марії , про зникнення яких повідомили родичі 16 серпня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комуніцкаї поліції Волині.
Подружжя проживає у селі Лище, Луцького району. Родичі повідомили, що 4 серпня вони покинули місце проживання, на зв'язок з рідними не виходять та їхнє місцезнаходження невідоме.
Станом на 19 серпня їхнє місцезнаходження відоме, життю та здоров'ю пари нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комуніцкаї поліції Волині.
Подружжя проживає у селі Лище, Луцького району. Родичі повідомили, що 4 серпня вони покинули місце проживання, на зв'язок з рідними не виходять та їхнє місцезнаходження невідоме.
Станом на 19 серпня їхнє місцезнаходження відоме, життю та здоров'ю пари нічого не загрожує.
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