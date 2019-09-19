Знайшли подружжя, яке шукали родичі на Волині

Знайшли подружжя, яке шукали родичі на Волині
Правоохоронці розшукали подружжя Кривальчуків Віктора та Марії , про зникнення яких повідомили родичі 16 серпня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комуніцкаї поліції Волині.

Подружжя проживає у селі Лище, Луцького району. Родичі повідомили, що 4 серпня вони покинули місце проживання, на зв'язок з рідними не виходять та їхнє місцезнаходження невідоме.

Станом на 19 серпня їхнє місцезнаходження відоме, життю та здоров'ю пари нічого не загрожує.

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Теги: подружжя, розшук, Волинь
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