У Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет
Сьогодні, 11:45
У тимчасово окупованому Херсоні в п'ятницю 19 серпня зник російський мобільний зв'язок та інтернет місцевих провайдерів.
Про це повідомляє видання "Мост".
Місцеві Telegram-канали також повідомляють про відсутність зв'язку та внтернету і в деяких районах області. Зокрема, йдеться про Каховський та Генічеський райони.
Причини зникнення зв'язку поки невідомі.
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Про це повідомляє видання "Мост".
Місцеві Telegram-канали також повідомляють про відсутність зв'язку та внтернету і в деяких районах області. Зокрема, йдеться про Каховський та Генічеський райони.
Причини зникнення зв'язку поки невідомі.
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