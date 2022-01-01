У Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет

У Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет
У тимчасово окупованому Херсоні в п'ятницю 19 серпня зник російський мобільний зв'язок та інтернет місцевих провайдерів.

Про це повідомляє видання "Мост".

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про відсутність зв'язку та внтернету і в деяких районах області. Зокрема, йдеться про Каховський та Генічеський райони.

Причини зникнення зв'язку поки невідомі.

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Теги: Херсон, зв'язок
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