Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя

Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Кривальчука Віктора Веніаміновича, 22 серпня 1983 року народження та громадянку Кривальчук Марію Володимирівну, 11 липня 1988 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подружжя проживає у селі Лище, Луцького району. Родичі повідомили, що 4 серпня вони покинули місце проживання, на зв'язок з рідними не виходять та їхнє місцезнаходження невідоме.

Прикмети Віктора Кривальчука: зріст 175-180 см, вага 85 кг, волосся світло русого кольору, коротке, спортивної тілобудови, може бути одягнений в камуфляжний одяг.
Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя

Прикмети Марії Кривальчук: 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся світлого кольору, коротка зачіска.

Можуть перебувати на території Рівненської області.
Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваних громадян, просимо повідомити поліцію за телефонами: 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.


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Теги: Волинь, поліція, розшук, подружжя
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