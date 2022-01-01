Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя

Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина, 22 серпня 1983 року народження та громадянку, 11 липня 1988 року народження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подружжя проживає у селі Лище, Луцького району. Родичі повідомили, що 4 серпня вони покинули місце проживання, на зв'язок з рідними не виходять та їхнє місцезнаходження невідоме.зріст 175-180 см, вага 85 кг, волосся світло русого кольору, коротке, спортивної тілобудови, може бути одягнений в камуфляжний одяг.170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся світлого кольору, коротка зачіска.Можуть перебувати на території Рівненської області."Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваних громадян, просимо повідомити поліцію за телефонами: 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.