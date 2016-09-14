У селі на Волині згорів будинок. ФОТО

У селі на Волині згорів будинок. ФОТО
Пожежа сталася 16 серпня у житловому будинку в селі Полум'яне Устилузької громади.

Як інформує БУГ, повідомлення про загоряння надійшло о 08:51.

О 09:19 до місця виклику прибули рятувальники 7 Державної пожежно-рятувальної частини Володимира, вогнеборці місцевої пожежної охорони Устилуга.
У селі на Волині згорів будинок. ФОТО

Пожежу локалізували о 09:40, ліквідували о 09:50.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.
У селі на Волині згорів будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, Устилуг
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