У селі на Волині згорів будинок. ФОТО





Як інформує



О 09:19 до місця виклику прибули рятувальники 7 Державної пожежно-рятувальної частини Володимира, вогнеборці місцевої пожежної охорони Устилуга.



Пожежу локалізували о 09:40, ліквідували о 09:50.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежа сталася 16 серпня у житловому будинку в селі Полум'яне Устилузької громади.Як інформує БУГ , повідомлення про загоряння надійшло о 08:51.О 09:19 до місця виклику прибули рятувальники 7 Державної пожежно-рятувальної частини Володимира, вогнеборці місцевої пожежної охорони Устилуга.Пожежу локалізували о 09:40, ліквідували о 09:50.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

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