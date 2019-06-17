У Луцьку стартує ультрамарафон рятувальників

Володимира Сковородка та волинянина Сергій Боркова.



Про це



Маршрут ультрамарафону:



17 серпня орієнтовно о 12:40 на в’їзді в м. Луцьк (біля стели у с. Струмівка) зустріч учасників, долучення волинських рятувальників у бойовому спорядженні та спортсменів, біг по місту Луцьку у супроводі спеціальної техніки служби 101 та поліції.



Ультрамарафон має довжину 800 км і має завершитись 24 серпня у м. Варшава (Польща). 20 серпня спортсмени перетнуть кордон Волинської області та продовжать рух по території дружньої Республіки Польща.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 17 серпня, на Волині стартує ультрамарафон рятувальників. Взяти участь у ньому можуть і всі охочі громадяни, які прагнуть підтримати відважних киянината волинянинаПро це повідомляє пресслужба ГУДСНС Волині.Маршрут ультрамарафону:17 серпня орієнтовно о 12:40 на в’їзді в м. Луцьк (біля стели у с. Струмівка) зустріч учасників, долучення волинських рятувальників у бойовому спорядженні та спортсменів, біг по місту Луцьку у супроводі спеціальної техніки служби 101 та поліції.Ультрамарафон має довжину 800 км і має завершитись 24 серпня у м. Варшава (Польща). 20 серпня спортсмени перетнуть кордон Волинської області та продовжать рух по території дружньої Республіки Польща.

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