Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 23°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 25°С.



На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, гроза.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День 17 серпня буде хмарним. Зранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 23°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 25°С.На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, гроза.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

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