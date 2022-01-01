Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
День 17 серпня буде хмарним. Зранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 23°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 25°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 23°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 25°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
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