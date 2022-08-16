Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про вторгнення Росії

Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про вторгнення Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що якби влада попередила українців про вторгнення Росії завчасно, то окупанти захопили б Україну за три дні.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю WP, пише УП.

Він розповів, що від початку масштабного вторгнення Росії, Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць.

"Якби ми це повідомили (що Росія готує вторгнення – ред.)— а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні.

Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - сказав він.

На його думку, на момент вторгнення Україна була максимально сильною як для своїх можливостей. Зеленський переконаний, що попередження про війну у жовтні спровокувало б економічну, а потім і політичну кризу. В країні розпочався б хаос, і тоді план росіян щодо швидкого захоплення України міг би стати реальністю.


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Теги: Зеленський, попередили українців
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