Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про вторгнення Росії

Володимир Зеленський заявив, що якби влада попередила українців про вторгнення Росії завчасно, то окупанти захопили б Україну за три дні.



Про це сказав Зеленський в інтерв’ю WP, пише



Він розповів, що від початку масштабного вторгнення Росії, Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць.



"Якби ми це повідомили (що Росія готує вторгнення – ред.)— а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні.



Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - сказав він.



На його думку, на момент вторгнення Україна була максимально сильною як для своїх можливостей. Зеленський переконаний, що попередження про війну у жовтні спровокувало б економічну, а потім і політичну кризу. В країні розпочався б хаос, і тоді план росіян щодо швидкого захоплення України міг би стати реальністю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що якби влада попередила українців про вторгнення Росії завчасно, то окупанти захопили б Україну за три дні.Про це сказав Зеленський в інтерв’ю WP, пише УП. Він розповів, що від початку масштабного вторгнення Росії, Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць."Якби ми це повідомили (що Росія готує вторгнення – ред.)— а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні.Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - сказав він.На його думку, на момент вторгнення Україна була максимально сильною як для своїх можливостей. Зеленський переконаний, що попередження про війну у жовтні спровокувало б економічну, а потім і політичну кризу. В країні розпочався б хаос, і тоді план росіян щодо швидкого захоплення України міг би стати реальністю.

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